Певица Слава наняла инструктора Мадонны

Детский каприз – трудное испытание для каждого родителя. И, конечно, опытные папы и мамы знают, что каприз ребенка проявляется от недостатка внимания. Певица Слава, из-за загруженного гастрольного графика и частых перелетов между Москвой и Лондоном, где она записывает новый альбом, не уделяет должного внимания своей маленькой 10-летней дочке Саше. И когда Саша захотела неожиданно для родителей заняться йогой, любящая звездная мама не поскупилась на самого прославленного инструктора в мире - Коко Рьоко Маруно. Коко преподает не просто йогу, а кундалини-йогу, которой занимаются Пирс Броснан и Кортни Лав. Огромный поток гостей съезжается на остров специально, чтобы попасть к знаменитой Коко, среди клиентов которой есть даже такие знаменитости как Мадонна и Синди Кроуфорд. Но как говорится "чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало". Певица Слава решила немного передохнуть и побаловать дочку на Мальдивах. Именно там и принимает прославленный гуру. "Я не являюсь особой поклонницей этого учения, - рассказывает корреспонденту Дней.Ру певица Слава. – Но моя Сашенька захотела заняться йогой, и я решила пойти ей на встречу. Хочется поддержать ее в этих начинаниях". Этот все еще экзотический в России вид релаксации Саша переняла у своей тети, родной сестры певицы Славы. "Изначально моя сестра Лена рассказала дочке о знаменитой Коко, - улыбается Слава. – После первого же занятия с Коко я поняла, почему Мадонна уделяет столько времени йоге. У меня теперь даже стали получаться некоторые позы, которые раньше мне никак не удавалось сделать. Например, поза лягушки и поза рыбы".