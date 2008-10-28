Майкл Джексон посетит Россию?

В последний раз Майкл Джексон совершал большое турне в 1996 г., а его последний альбом «Invincible» вышел в 2001 г. После многочисленных процессов в 2005 году была поставлена точка - певец был оправдан, с него сняли обвинения в совращении малолетнего. Но Джексон все равно ведет жизнь затворника. Но как стало известно на днях, поп-король готовится выпустить новый альбом, записанный им в Лас-Вегасе, а затем в будущем году совершить большое мировое турне и выступить в 30 городах мира. Первоначально он хотел дать серию концертов в Лас-Вегасе, но потом отказался от этой идеи. «Майкл отправится в мировое турне, - заявил осведомленный источник британской газете «The Sun». - Он хочет сделать это ради детей, чтобы они увидели, чем он занимается. Их он намерен взять с собой». По данным toppop.ru одна из российских компаний ведет переговоры с промоутерской компанией, занимающейся гастрольным туром поп-короля. И возможно, новое шоу Майкла Джексона увидят и его российские поклонники.