Квинту и Зиброва застукали с одной девушкой!

Известный украинский певец и композитор Павел Зибров известен своим пристрастием к прекрасному полу. Именно эта любовь к женщинам и заставила его еще десять лет назад стать инициатором создания всеукраинской организации «Партія шанувальників жінок». И даже сегодня горячий пыл Зиброва не угасает, а только все больше и больше разгорается. Где бы ни был певец, он всегда в центре женского внимания. Телевизионные съемки концерта «Шлягер парад» не стали исключением. Ожидая в артистическом фойе своего выхода на сцену, Павел Зибров то и дело, что мило общался с присутствующими женщинами. Но среди множества прекрасных дам, Дон Жуан все же выбрал одну, с которой провел большую часть времени. «Это моя самая любимая девушка», – сказал Павел Зибров. Но стоило певцу на несколько минут покинуть даму, чтобы выступить на сцене, как к ней сразу подошел композитор и продюсер Руслан Квинта. Он, не скупясь на объятия, мило разговаривал с любимой девушкой Павла Зиброва. А когда фотограф решил сфотографировать их вместе, Квинта сказал: «Это моя самая любимая девушка!» Похоже, что в украинском шоу-бизнесе родился новый любовный треугольник. Вот только пока остается загадкой, кто какую роль в нём сыграет. Ведь у Павла Зиброва есть любимая супруга Марина, а вот Руслан Квинта пока свободен от брачных уз.