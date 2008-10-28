500 000$ за Аню Седокову

Нынешний сезон шоу "Ледниковый период" на Первом канале по праву может считаться рекордным по количеству травм. Словно злой рок преследует его участников. Из игры уже выбыли Сергей Жигунов и Алексей Кортнев. Превозмогая боль, с серьезными травмами продолжают выступать Жанна Фриске и Екатерина Стриженова. А на всевозможные растяжения, порезы и синяки, кажется, уже никто не обращает внимания. Поначалу панически боялась выходить на лед экс-участница группы Виа-Гра Анна Седокова, но ради участия в шоу ей пришлось перебороть свои страхи. «Раньше меня приводила в ужас мысль о том, что я могу упасть, удариться, а сейчас, подумаешь - упала! Поднялась, улыбнулась и вперед! А каждый новый мой синяк – это доказательство моего труда, моего стремления к победе и преодоления себя». Пытаясь свести к минимуму риск получения травм, фигуристы соблюдают различные меры предосторожности, а кто-то даже носит с собой обереги в надежде, что они помогут избежать падений, придадут сил и воли к победе. Но Аня Седокова пошла дальше всех. «Хоть мы между собой и посмеиваемся, обсуждая, кто из нас следующий себе что-нибудь вывихнет или сломает, но на самом деле с каждым разом смеяться хочется все меньше и меньше. А вдруг следующим станешь именно ты? Осторожность осторожностью, но не мешало бы и подстраховаться». И она подстраховалась. В прямом смысле. Чтобы хоть как-то успокоить свою маму, которая близко к сердцу принимает сообщения о новых пострадавших в ледовом шоу, Анна решила последовать совету своих друзей и близких и застраховала самое дорогое, что у нее есть – свое прекрасное тело, вызывающее восторг у большинства мужчин и зависть женщин. И хотя в ответ на вопросы, во сколько же оценили страховые агенты всю эту красоту, Аня лишь таинственно улыбается, судя по всему, сумма страхового договора немаленькая - по слухам не меньше 500000$. Много это или мало, судить не нам, но, по всей видимости, это действительно помогает Ане тверже стоять на льду и уверенно двигаться к своей цели.