Николь Ричи планирует усыновить ребенка

Скандальная светская львица Николь Ричи (Nicole Richie), которая недавно родила дочь, планирует усыновить сироту и подарить усыновленному малышу «дом и семью». Близкие приятели звезды утверждают, что Николь хочет как можно скорее начать процесс усыновления и в настоящее время изучает юридическую сторону вопроса: «Николь очень серьезно относится к этому и постоянно задает интересующие ее вопросы об усыновлении, - говорит источник, - Недавно она посетила несколько детских домов и провела немного времени с сиротами. Ей искренне нравится баловать их». Помимо этого, ходят слухи о том, что ее бойфренд Джоэль Мэдден (Joel Madden) является противником усыновлений и старается отговорить Николь от этой затеи: «Она непреклонна, - добавляет источник, - Если он скажет ей «нет», ее это не остановит. В какой-то степени она проверяет отца своего ребенка и хочет знать, хватит ли в его душе места для любви к усыновленному малышу».