«Bee Gees» воссоединяется

Вокалист «Bee Gees» Робин Гибб в интервью Радио-4 Би-Би-Си признался, что никогда не видел фильм «Лихорадка субботним вечером» с Джоном Траволтой, несмотря на то, что в нем звучат несколько песен группы, включая заглавный трек. До премьеры в 1977 г. ребятам было не до фильма, а на премьере Гибб высидел только полчаса, а потом ушел. В минувший уик-энд Гибб исполнил песни из фильма на концерте «Electric Proms» вместе с Ронаном Китингом и Шарлин Спитери. Концерт был посвящен 30-летию с того момента, как саундтрек «Saturday Night Fever» достиг первого места в чартах. Робин также подтвердил слух о том, что в следующем году он с братом Барри намерены вместе выйти на сцену, чтобы отпраздновать выход мюзикла, посвященного истории группы. «Сейчас мы ближе к воссоединению, чем когда-либо», - заявил Робин.