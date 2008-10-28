Бритни Спирс снимется в автобиографическом фильме

В фильме, повествующем о нелегкой судьбе Бритни Спирс, главную роль сыграет… Бритни Спирс. Постановкой картины, у которой пока нет названия, займется Фил Гриффин – режиссер видеоклипа на песню Эми Уайнхаус Back To Black, сообщает Showbiz Media. «Чтобы посмотреть этот фильм, зрители выстроятся в очередь. Это будет мрачное кино, показывающее без прикрас драматические моменты из жизни Бритни: как она брилась наголо, отстаивала в суде права на собственных детей. Фильм не для слабонервных, скажем так. Вместе с тем будут показаны не только падения, но и взлеты Бритни на ее невероятном жизненном пути», – рассказал осведомленный источник изданию Mirror. Напомним, что новый альбом Бритни Спирс Circus выйдет в начале декабря.