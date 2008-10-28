Виктория Бекхэм получит 10 миллионов за съемки в телефильме

Семейство Бекхэмов собирается переезжать в Италию: Дэвид, как известно, подписал контракт с футбольным клубом «Милан». Причем зарабатывать будет не только муж, но и жена: Виктории предложили поработать над телевизионным фильмом, описывающим житье-бытье звездного семейства в Милане. Интересное предложение сделал г-же Бекхэм не кто иной, как Сильвио Берлускони – премьер-министр Италии, владелец «Милана» и нескольких итальянских телеканалов. За участие в проекте Виктории обещано 10 миллионов фунтов стерлингов (около 20 млн долларов) – рекордный гонорар в истории итальянского телевидения. «Сильвио рассматривает этот проект как часть рекламной кампании футбольного клуба «Милан». С его поддержкой можно решить любые вопросы», – рассказал источник, близкий Берлускони, газете Mirror. Ранее аналогичный фильм про Бекхэмов снимался в Лос-Анджелесе, где Дэвид Бекхэм выступал за футбольный клуб L.A. Galaxy, – тогда заказчиком выступала телекомпания NBC.