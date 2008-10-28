Своей внешностью Буланова подорвала рейтинг программы

Пилотный выпуск телепрограммы Татьяны Булановой «Коллекция впечатлений» не оправдал ожиданий организаторов программы. Культурные новости с известной певицей в роли телеведущей не вызвали аншлага среди зрителей. – Я знаю, что рейтинги моей передачи крайне неутешительные, но ведь не было никакой рекламы и нигде об этом проекте особо не говорили, – рассказывает Life.ru Татьяна. – Да и то, что это передача культурных новостей – тоже играет определенную роль. Это же не проект со звездами. Вообще, для меня очень сложно быть телеведущей, ведь для этого нужно рано вставать и идти в студию, а я человек очень ленивый. Иногда я приезжаю на съемки после бессонных ночей, а нужно же еще читать текст, соображать, беседовать с гостем – а мне порой так спать хочется! Если бы от меня не зависело столько людей – гримеров, операторов, я бы, наверное, вообще отказалась ее вести.