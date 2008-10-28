Линдси Лохан отрицает свою гомосексуальность

Популярная американская актриса Линдси Лохан несколько месяцев встречается с диджеем Самантой Ронсон. Что не мешает ей заявлять во всеуслышанье: «Я не лесбиянка!», сообщает Showbiz Media. «Линдси на сто процентов уверена в том, что она не лесбиянка. Ей все еще нравятся мужчины, а Саманта – первая девушка, которой она увлеклась. Если у Линдси что-то не сложится с Самантой, она найдет себе парня. Линдси даже флиртует с парнями, когда они с Самантой появляются на публике», – утверждают друзья 22-летней актрисы.