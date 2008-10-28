Песни Муслима Магомаева будут звучать в метро

В течение всего дня на станциях московского метро будут звучать песни в исполнении Муслима Магомаева, сообщили в пресс-службе метрополитена. "В исполнении легендарного певца будут звучать такие его шлягеры, как "Мелодия", "Ноктюрн", "За все тебя благодарю", "Bella Ciao", - рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе. В ней отметили, что регулярно также будут транслироваться слова прощания с умершим певцом: "Сегодня Россия прощается с Муслимом Магомаевым. Это был певец эстрады мирового уровня. Голос его завораживал. Ему сопутствовал абсолютный успех. Он стажировался в миланской "Ла Скала" и пел в парижской "Олимпии". Муслим Магомаев - самая громкая легенда русской эстрады второй половины XX века Светлая ему память".