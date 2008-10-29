Филипп Киркоров нашел себе Стоцкую номер два?

Эту новость жителям Звездного дома рассказала Наталья Могилевская после субботнего концерта. - Мне сегодня позвонил Филипп и сказал: «У вас очень хорошая девочка, которая похожа на Стоцкую», - поделилась Могилевская. Подобное сравнение не обрадовало Алису. «Фабрикантка» предложила остричь себя налысо, чтобы не казаться чьей-то копией. - А, что? Давайте меня побреем, - сказала она Наталье. Могилевская в ответ лишь улыбнулась и продолжила рассказывать «фабрикантам» о разговоре с Киркоровым. - Он вам всем столько комплиментов передавал...