Могилевская сказала фабрикантам «сердечное спасибо»!

Музыкальный продюсер Второй украинской «Фабрики зiрок» (Новый канал) осталась довольна гала-концертом - Ребята, большое вам сердечное спасибо за этот концерт, - первое, что сказала Наталья, зайдя в Звездный дом после субботнего выступления. - Вы все - молодцы! Вы были очень красивые. Все время на сцене было чувство влюбленности… Влюбленности, прежде всего, в работу. Мне было очень комфортно работать с такими партнерами, как вы. Вы многому научились… Наталья была в прекрасном настроении, поэтому ей не хотелось критически анализировать выступления ребят. - Мне совсем не хочется вас ругать, - улыбнувшись, сказала она. Но потом все же решила не нарушать традицию.