Patrick Wolf выпускает двойной альбом

Патрик Вульф (Patrick Wolf) сообщил о планах выпуска двойного альбома, половина которого была записана с основателем группы Atari Teenage Riot Алеком Эмпайером (Alec Empire). Пластинка должна выйти в феврале 2009 года, сообщает DayMusic.ru. Как рассказал Патрик, та часть, которая записана с Алеком, получила название «Battle» (Битва) и будет более агрессивная и припанкованная нежели вторая чать, записанная в более мягких и романтических тонах. Вульф записал пять песен «Battle» вместе с Эмпайером в Берлине. По словам музыканта, треки были написаны под впечатлением периода депрессий и страданий бывших несколько лет назад. Потому эта запись и получилась весьма агрессивной. Вторая же «легкая» часть альбома записана для контраста первой. Она более душевная и написана в честь того, что музыкант наконец нашел «настоящую любовь, которая практически спасла его жизнь». Таким образом, пластинка позволяет понять всем и каждому, что как бы плохо не было, всегда наступит положительный, позитивный этап жизни.