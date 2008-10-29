У Виктора Салтыкова родился сын

Участник проекта «Ты суперстар!» Виктор Салтыков стал папой. У 50-летнего певца родился сын. - Малыш появился на свет без пяти пять утра, - говорит директор артиста Александр. - Слава богу, мальчик здоровенький, крепкий. Настоящий богатырь ростом в 53 сантиметра и весом 3 килограмма 640 граммов. Роды принимали акушеры больницы имени Пирогова. Ирина родила сама, без кесарева сечения, сообщает Life. Это уже третий ребенок Виктора. Пока врачи не спешат выписывать роженицу из палаты, поэтому артист безвылазно находится в родильном доме, и с нетерпением ждет, когда обожаемую супругу, наконец, можно будет забрать домой. - Имя ребенку пока не выбрали,- говорит директор певца Александр. - Вот приедут домой и на семейном собрании решат как назвать чадо. Забирать Ирину из роддома мы поедем всей командой «Суперстара».