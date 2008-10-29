Подругу Гоши Куценко спасают врачи

На днях в одну из столичных клиник доставили 24-летнюю Дарью Х. Родные привезли девушку в больницу, когда у нее начались серьезные проблемы с желудком. Пациентку поместили в отделение хирургии. Помимо родственников, почти ежедневно Дашу в клинике навещает популярный актер Гоша Куценко. Звезда отечественного кино регулярно находит в своем насыщенном графике время для посещения больной в основном во второй половине дня, ближе к вечеру. - Это моя подруга, - коротко объясняет Гоша недоумевающим врачам, сообщает Life. Состояние пациентки на данный момент медики оценивают как средней тяжести. Операция ей пока не требуется. Дружба Гоша Куценко заботится о Даше в больнице уже не в первый раз. Как мы уже писали, около года назад ночью в одну из московских клиник в сопровождении Гоши Куценко врачи «скорой» доставили девушку, которую актер представил как свою подопечную. Тревожный звонок раздался на пульте «скорой» помощи уже после полуночи. Дверь приехавшей по указанному адресу бригаде медиков открыл Гоша, находившийся в крайне подавленном состоянии. Куценко объяснил, что он - неофициальный опекун девушки, которой и требовалась неотложная помощь. - Даша - моя коллега по работе, она работала у нас в компании, - взволнованно рассказывал врачам знаменитый актер. - У нее в Норильске остался отец, но я взял над ней шефство. В детстве Даша перенесла ангину, которая дала осложнение: девушка давно мучается заболеванием костей. Дома она долго лежала в больнице, я надеюсь, что здесь ее поднимут на ноги. Помогите Даше хоть чем-нибудь, я вас очень прошу! Она мне очень дорога... Осмотрев Дашу, медики выяснили, что, помимо гангрены, у девушки открылось желудочное кровотечение и обострился артрит. Тогда подопечную Куценко было решено сразу поместить в реанимацию.