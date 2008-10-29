Наташе Подольской пришлось похудеть на 10 кило

Дефилировать по сцене хочет, пожалуй, каждый артист. Однако избранными становятся не все. Так, соблазнительной певице Наталье Подольской специально для показа в рамках Московской недели моды-2008 пришлось похудеть. Напомним, что у невесты Владимира Преснякова сейчас черная полоса в жизни. На молодую певицу подал в суд ее экс-продюсер. Однако такой красавице даже при самых неприятных обстоятельствах грех не улыбаться. Дефилировать по сцене хочет, пожалуй, каждый артист. Однако избранными становятся не все. Так, соблазнительной певице Наталье Подольской специально для показа в рамках Московской недели моды-2008 пришлось похудеть. Напомним, что у невесты Владимира Преснякова сейчас черная полоса в жизни. На молодую певицу подал в суд ее экс-продюсер. Однако такой красавице даже при самых неприятных обстоятельствах грех не улыбаться.