Крейг Дэвид станет Доктором Музыки

Популярный британский исполнитель Крейг Дэвид (Craig David) получит почетную степень Доктора Музыки. Известно, что музыкант будет награжден столь почетным званием от университета своего родного города Саутгемптона 7 ноября этого года на торжественной церемонии. Ежегодно руководство университета вручает премии своим выпускникам, добившимся успеха в той или иной сфере. Дэвид, который приобрел мировую известность и продал более 13 миллионов копий своих альбомов, будет отмечен званием Доктора Музыки за свой вклад в развитие музыкальной индустрии. Напомним, что 24 ноября в свет выйдет сборник его лучших хитов, а 17 ноября он порадует поклонников релизом нового сингла «Insomnia».