Бритни Спирс отказали в контроле над собственной жизнью

Суд Лос-Анджелеса выдал постановление, согласно которому отец известной американской певицы Бритни Спирс (Britney Spears), Джейми Спирс продолжит контролировать личные и коммерческие дела своей дочери. В феврале этого года суд выдал временное постановление, передав контроль над финансовыми и личными делами поп-звезды ее отцу. Напомним, что такое решение было принято после госпитализации Бритни в психологическую клинику. Постановление было продлено до 31 декабря 2008 года, однако во вторник, на закрытом слушании, опекунство было продлен на неопределенный срок. По словам адвокатов поп-дивы, она не имела возражений касательно решения суда. Источники утверждают, что постоянное опекунство над ее жизнью может помочь ей вернуть право опеки над своими двумя сыновьями, которые в настоящее время проживают с ее бывшим супругом. По слухам, адвокаты Бритни сделают все возможное, чтобы продлить на больший срок данное постановление – благодаря этому, певица в дальнейшем сможет отсудить у бывшего мужа своих детей.