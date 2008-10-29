СРОЧНО! Алена Водонаева выходит замуж

На днях экс-звезда телепроекта «Дом 2» Алена Водонаева получила долгожданное и предложение: свою руку и сердце 26-летняя Алена отдаст в надежные руки успешного предпринимателя, 37-летнего Алексея. Водонаева, которая около двух лет соблазняла аппетитными формами многотысячную аудиторию с голубых телеэкранов, теперь верна лишь одному. Будущий супруг теледивы, бизнесмен Алексей, не первый год старательно ухаживает за девушкой. Подаренная Машина, дорогие украшения, романтические поездки - все по традиционной для рафинированных красоток программе. - Я влюблена, - кокетливо делилась Алена с Life всего несколько месяцев назад. - И еще я очень хочу детей, в ближайшее время планирую четверых! - Через месяц или полтора Водонаева выходит замуж, с ума сойти! - поделился вчера один из участников «ДОМа-2», с которым Алена до сих пор поддерживает хорошие отношения. Как мы уже сообщали, вопрос о свадьбе звезды телешоу открыт уже не первый месяц. Оказывается, требовательная Водонаева решила неукоснительно следовать истине, которую в свое время регламентировала Мэрилин Монро: «лучшие друзья девушек - это бриллианты». Звезда «Дома-2», а с некоторых пор певица рассказывала, что личная жизнь у нее уже давно налажена, и свадьба не за горами. Цена вопроса - размер драгоценного камушка. - С личной жизнью у меня все в порядке. Сейчас жду предложения от своего любимого, - говорит Алена. - Правда, согласие дам только тогда, когда увижу камушек внушительных размеров.