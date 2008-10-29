Ашер планирует выпустить «мировой» альбом

Известный американский исполнитель Ашер (Usher) планирует записать новый студийный альбом, который получит мировой успех. По словам артиста, который начинает свой мини-тур для женщин «One Night Stand Ladies Only», в его планы входит покорение всего мира: «Последователь моего платинового альбома «Here I Stand» будет наполнен абсолютно новым звучанием, - говорит он, - Я знаю, что нужно Америке и я знаю, что покорит весь мир. Возможно, я продолжу работу над новым альбомом во Франции, либо в Лондоне или Японии. У меня есть огромное желание работать с другими артистами. Я не могу назвать конкретных имен, но могу сказать, что я заинтересован в сотрудничестве с людьми, которые не относятся к тому музыкальному направлению, в котором я привык работать. Мне хочется экспериментировать и пробовать себя в разных музыкальных стилях». Ашер также сообщил, что в связи с предстоящим туром, в его графике пока нет времени для работы в студии, однако он намерен посвятить себя записи новых композиций, как только порадует поклонниц своими выступлениями. Касательно того, допустят ли мужчин на его «женские» концерты, артист ответил: «Я не могу запретить мужчинам покупать билеты и приходить на мои концерты, - говорит он, - Но я хочу, чтобы они знали, что эти шоу были созданы специально для женщин».