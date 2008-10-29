Максим Галкин снова поссорился на льду

Максим Галкин на шоу "Звездный лед" уже не впервые устраивает словесный перепалки то со своим соведущим Дмитрием Губерниевым, то с членами жюри. Не обошлось без мелкой ссоры и во время съемок очередного выпуска проекта. Главной темой решено было сделать сюжеты из самых известных книг. Под современную музыку пары изображали эпизоды из самых разных произведений: от "Буратино" до "Отелло". Кстати, историю ревнивца Пьер Нарцисс и Виолетта Афанасьева разыгрывали под песню группы "Ассорти". Яна Рудковская и Руслан Гончаров, превращенные в Клеопатру и ее воздыхателя, катались под хит Бритни Спирс, а Настя Задорожная с Сергеем Славновым воплотили сюжет из "Буратино" под песню "Тату". Максим Галкин к книжной теме отнесся серьезно. Вероятно, в память о "Кто хочет стать миллионером" он принялся проверять членов жюри на знание литературного материала. Особенно доставалось Алле Сигаловой, которую телеведущий пытался подловить. Сигалова сначала отшучивалась, но потом ей надоело, и она начала огрызаться, пишет "Комсомольская правда". "Я не хочу отвечать на ваши мерзкие вопросы, Максим!" - отрезала она. "Ну что ж, тогда я не буду слушать ваши "приятные" ответы", - саркастично заметил Галкин. Дмитрий Губерниев попытался было сгладить конфликт шуткой, но Максим обратил силу своего юмора и против него. "Я рад, что хоть одна шутка вызывала у вас, Дмитрий, смех, - заметил он. - По стечению обстоятельств она была вашей". К счастью, конфликт не превратился в большую словесную драку. Не успев наговорить друг другу критичного количества обидных слов, ведущие и члены жюри успокоились. Кстати, Галкин не впервые устраивает подобные ссоры в эфире. В прошлый раз "потасовка" произошла с участием Губерниева, но комментатор обижаться на острого на язык Галкина не стал. Своя порция критики досталась и участникам. Так, Яна Рудковская показалась члену жюри Алле Сигаловой недостаточно страстной. "Вы играли Клеопатру, а лицо у вас было такое бесстрастное, будто Снежную королеву", - раскритиковала номер Рудковской Сигалова. "Просто ночь уже прошла, страсти откипели", - отшутилась Яна. На самом деле она сильно упала на тренировках, и передвигаться с больным ребром ей было очень тяжело. Пьер Нарцисс тоже был не в форме. Выступать ему пришлось с температурой.