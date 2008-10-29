Влад Яма в шоке от нового клипа группы Карлос+Пиндос!

В воскресенье на музыкальном телеканале М1 состоялась всеукраинская премьера нового клипа группы «Карлос+Пиндос» на песню «Китайцы». Ее автором является по совместительству продюсер группы – композитор-хитмейкер Руслан Квинта. «Карлос+Пиндос» хорошо запомнился зрителям по присущему им стебу, который заметно отличает их на фоне всех остальных групп. Но в этот раз Влад и Юнона, кажется, слегка перегнули палку. В клипе показаны анимированные герои в образе китайцев, среди которых: Наталья Могилевская, Влад Яма, Савик Шустер, Юлия Тимошенко, Виктор Янукович и др. Параллельно происходит тотальная оккупация нашей планеты китайцами. Но самая главная изюминка – собственно, в тексте песни. Солисты группы «Карлос+Пиндос» откровенно обвиняют Влада Яму в том, что он… не умеет танцевать. И, судя по всему, известному танцору есть на что обижаться – посудите сами… «Раз по телевизору смотрел я передачу… Насмотрелся, видимо – теперь сижу и плачу. Там плясала, вроде бы, какая-то Наташка – В общем-то, хорошая – на троечку с натяжкой. Рядом с ней крутился лысый, бритый, одинокий – Вы его не трогайте, он всем дает уроки. А жюри сидело в шоке – загибало пальцы. Видно, эти танцы нам подкинули китайцы! Может, это сон, скажи мне мама, что вокруг китайцы? Я плохой танцор – такой как Яма, только круче пальцы!». Остается лишь надеяться на то, что наши звезды шоу-бизнеса и политики обладают отличным чувством юмора, поэтому воспримут новое творение от Руслана Квинты и группы «Карлос+Пиндос» с надлежащей долей позитива!