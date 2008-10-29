Турецкий лед Ани Седоковой

"Ни дня без льда!" - под таким девизом сегодня живет телеведущая, певица и участница шоу "Ледниковый период" на Первом канале - очаровательная Аня Седокова. Каждый день тренировки, репетиции новых программ, сьемки. Совсем недавно, между съемками в телевизионном шоу Аню пригласили принять участие на закрытой вечеринке мужского журнала "Максим", проходивший в Турции. В связи с тем, что каждую неделю Седокова и ее партнер по проекту Андрей Хвалько тренируются и разучивают новую программу, выезд Ани на это мероприятие был под большим вопросом. Шанс совместить напряженный график "Ледникового периода" и выступление на побережье Средиземного моря практически был равен нулю. "Я до последнего думала, что мне придется отказаться от этой поездке, но в конце концов мне пришла сумасшедшая идея подготовить новый танец в Турции" - рассказывает Седокова. Аня предложила организаторам единственный выход из сложившейся ситуации -пригласить полететь с собой Андрея Хвалько и найти каток в Турции, чтобы параллельно готовиться к съемкам в "Ледниковом периоде". После долгих поисков был найден каток в 100 километрах от города, где проходило мероприятие. И одна из самых красивых пар телевизионного шоу отправилась на турецкий лед. "Мы каждый день ездили на каток, готовили новую программу. Вы не представляете - это волшебное ощущение, приехать из дождливой Москвы, вокруг солнце, море, а вы на льду! Очень забавно. Зато после тренировки - на пляж купаться и загорать. От усталости не остается и следа!"