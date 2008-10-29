Larson сделал из фабрикантов реальных рэперов

На огонек к участникам «Фабрики зірок-2» заскочили популярные украинские рэперы – Larson вместе со своими друзьями XL Deluxe, Сацурой, Leon’ом, Ugo и Ваней Радниченко. Поначалу Larson и ребята просветили фабрикантов, введя их в курс истории рэпа, преподали им мастер- класс, а после заставил всех остальных создавать персональные репрезентации. Словно рыба в воде, в родной рэперской стихии чувствовала себя Кара Кай. Макс Барских и Марк Савин старались изо всех сил, а Влад Дарвин поразил экспертное жюри своими философскими рифмами: «Кто бы говорил о любви, о деньгах – о том, чего нету в жизни каждого из нас. Кто бы говорил о славе, об искусстве – прошу, не начинайте, в этой теме как-то пусто. Дарвин – зачинатель теории эволюции, выживает сильнейший!». «На самом деле я – не фанат Фабрики, но все время получается так, что я вас смотрю. Я вам хочу сказать, что вы всё классно делаете, - положа руку на сердце, признался Larson фабрикантам, а после обратился к любимчику зрителей – Борису Апрелю. - Тебе не хватает мужества! Посмотри, тут все реальные пацаны!». «Боря, давай! Докажи, что ты настоящий пацан!» - присоединились к нему фабриканты. И Боря вышел на арену с очередным готовым хитом: «Эй, чуваки! Вы знаете, кто здесь кого учит. Да я здесь главный чел и я вас всех здесь круче! Да, я звезда без правил и законов! Я о***нный чувак – я собираю стадионы! Все остальные туфта, я ваш главный герой. Любимый цвет – бирюза, а не голубой! Я не дурак – я Звездный воин!». После такой убедительной репрезентации все единогласно провозгласили, что Боря возмужал и вырос в глазах ребят. После этого агентство «Show Time» и все рэперы пообещали ребятам, что в качестве приза по окончанию «Фабрики» организуют для них выступление в ночном клубе «ПаТиПа» и помогут им в записи треков.