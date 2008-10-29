Анфиса Чехова разочаровалась в мужчинах

Еще древние мудрецы говорили, что "мужчины и женщины подобны двум огням". Спустя тысячелетия борьба за право на господство не прекращается. Самая женственная дива отечественного шоу-бизнеса Анфиса Чехова раскритиковала в пух и прах всю сильную половину человечества. Известная телеведущая побывала в качестве специально приглашенного гостя на острове, где снимается проект Первого канала "Последний герой". Понаблюдав за поведением мужчин, Анфиса сильно в них разочаровалась. "Какие все же мужики слабые создания, - тяжело вздыхает Анфиса Чехова, вспоминая свое пребывание на острове. – Я еще раз убедилась, что женщины намного сильнее мужчин. К примеру, взять хоть бы певицу Юлю Ковальчук! Она все еще находится на острове. А ведь это такая хрупкая и маленькая девушка по сравнению со здоровяком Джигурдой, который просто взял и сбежал с этого несчастного острова!" Продюсеры Первого канала пригласили Анфису Чехову на "Последний герой" в качестве подарка для участников. Светская львица поддерживала их на острове в течение суток, как могла. "Конечно, климатические условия не ахти, - поделилась своими наблюдениями с корреспондентом Дней.Ру Анфиса Чехова. – Все время, что я там была, лил дождь. Не особо комфортно. Но, с другой стороны, это же съемки "Последнего героя", а не комфортабельный отель!" В то же время каких-то особых лишений и нечеловеческих нагрузок, по словам Анфисы, участники шоу не испытывают: "Очень хочу отметить, что ничего драматического на этом острове я не заметила. Как об этом пишут в различных СМИ. Все страшные мучения героев сильно преувеличены".