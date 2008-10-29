Гай Ричи снимет фильм о браке с Мадонной

Известный британский режиссер Гай Ричи (Guy Ritchie) планирует снять фильм о своем браке с легендарной певицей Мадонной (Madonna). По слухам, узнав об этой идее, поп-королева была ошеломлена и испугана, так как в этом году ей уже пришлось столкнуться с публичным оскорблением со стороны ее брата Кристофера, который выпустил откровенную книгу о ее жизни и выходках. «Гай убежден в том, что большинство людей и понятия не имеют, что именно происходило все эти годы в их семье, - говорит источник, - Он хочет показать публике темную сторону их отношений, которую супруги благополучно прятали за улыбками и поцелуями на камеру». Тем временем приятели Мадонны считают, что певица также не отступит и будет с помощью своей карьеры продолжать войну с бывшим супругом. «Зная, как она любит искренне выражать свои мысли в своем творчестве, можно предположить, что она также расскажет историю их брака со своей стороны, - говорит источник, - Она всегда писала откровенные песни, в которых затрагивала интересующие ее вопросы. Помимо этого, она обязательно затронет тему развода в своих интервью».