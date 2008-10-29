Горе в семье Егора Кончаловского

В семье Егора Кончаловского случилась трагедия - у известного режиссера умер отчим. Талантливый художник Николай Двигубский ушел из жизни во Франции. По словам 42-х летнего режиссера «Антикиллера», своему безупречному воспитанию Егор обязан именно ему. - В моем воспитании отец начал принимать участие, лишь когда я стал взрослым, а воспитывал меня отчим Николай Двигубский, который к сожалению, умер на прошлой неделе умер, - рассказал Кончаловсктй Life. - Последние 30 лет он жил во Франции. - Лет с 12 меня он занимался моим воспитанием.У отчима всегда находилось время сводить меня в музей. О годах, проведенных с Николаем Двигубским, Егор вспоминает с уважением, достойным светлой памяти его отчима. - Николай Львович - талантливый художник. Он не был советским человеком, в его искусстве мало русского, его искусство скорее европейское, - говорит Кончаловский. - То, что он был моим отчимом, послужило тому, что я был не совсем советским ребенком. Никогда не было такой проблемы, кем я его считаю, папой или отчимом. О том, называть Николая Львовича папой или нет, у Егора даже не возникало вопросов: - Я называл его папой, я не нашел ничего странного в том, чтобы двух людей называть папами, - признается Кончаловский. - У нас сохранялись очень хорошие отношения, вплоть до его смерти. Я к нему ездил в Нормандию, мы часто созванивались. К сожалению, я не смог поехать на похороны, поскольку у меня закончился Шенген, но там сейчас находится моя сестра Катя.