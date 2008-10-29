Евгений Кобылянский реанимирует Советско-Кубинские отношения

Продюсер и музыкант Евгений Кобылянский, известный своими резкими высказываниями в адрес русской шоу-индустрии и не так давно расторгнувший рабочие отношения с российской попсой, в лице Прохора Шаляпина, ударил своим профессиональным кулаком по кубинской музыке. На этот раз Евгений занялся реанимацией латиноамериканских мелодий для широкого отечественного слушателя в новом проекте – кавер-версии советских песен в кубинских интерпретациях. Всем нам известные и любимые советские песни военных лет, и не только, (например, одним из первых записанных трэков стала композиция «Нежность», Александры Пахмутовой) записанные на Кубе, при участии настоящих кубинских музыкантов - оказались совершенно новой и, безусловно, завораживающей интерпретацией нашего великого музыкального наследия. Исполнять некоторые из композиций будет молодой подопечный Кобылянского Николай Матвеев. «Когда мы думали о проекте, то поняли, что он должен петь такие песни, которые бы каждая женщина хотела, чтобы ей спел ее любимый, – делится задуманным Евгений Кобылянский. - Построить это с одной стороны на высоких фразах, но с другой стороны подать их максимально интимно и доверительно». Услышать латиноамериканскую интерпретацию советских песен можно будет уже весной будущего года.