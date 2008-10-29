Николаев не может забыть о Королевой

Игорь Николаев и Наташа Королева оформили развод еще в 2001 году. С тех пор певица успела благополучно родить сына и выйти замуж за его папу Сергея Глушко, а Игорь Николаев пока так и не обзавелся второй половинкой. Возможно, именно поэтому любые откровения певца и композитора на тему бывшей супруги воспринимаются теперь с особенным вниманием. Во время концерта Николаев исполнял как свои песни, так и сочиненные для Аллы Пугачевой и прочих певиц композиции. Но публику больше всего тронуло, когда артист взялся за песни Наташи Королевой. "Сейчас пришло время для композиций самой младшенькой из моих муз. Вы понимаете, о ком я? Все-таки мы вместе прожили 11 лет…" - сказал композитор замершему в ожидании залу. Как пишет "Комсомольская правда", зрители не ожидали, что Игорь Николаев вспомнит о бывшей жене. Но Николаев все же затянул трогательную песню "Маленькая страна". "Он, наверно, до сих пор ее любит", - шептались поклонницы. На самом же деле через много лет после развода пара сумела обрести баланс в отношениях. И если раньше бывшие супруги старались не пересекаться, то теперь спокойно могут общаться друг с другом. Иногда к большому удовольствию ностальгирующих поклонников Николаев и Королева вместе выходят на сцену. "Даже недавно делали совместную запись, - сказал пару месяцев назад композитор. - Все у нас нормально, отношения вполне дружеские. Я считаю, это ужасно находиться в одном городе, работать в одной профессии и держать друг на друга обиду. Глупо и бессмысленно".