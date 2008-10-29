Легендарный коллектив «НЭНСИ» возвращается с юбилейным альбомом и грандиозным туром

Легендарный коллектив «НЭНСИ» возвращается с юбилейным альбомом и грандиозным международным концертным туром в его поддержку. 15 лет назад легендарная группа «НЭНСИ» взорвала все постсоветское пространство шлягерами «Дым сигарет с ментолом» и «Чистый лист». Музыканты собирали многомиллионные залы, им прочили большое будущее. Однако в 98-м году произошел дефолт, в стране начался хаос, многие артисты начали уезжать за границу. «НЭНСИ» в их числе уехали в Германию. Начались махинации, повсеместные подделки документов. Компания «Лига Права» во главе с Игорем Маматовым подделали документы на правообладание песнями группы «Нэнси», и передали их в РАО. «Все эти годы мы получали копейки за авторство – рассказывает Анатолий Бондаренко – К счастью сейчас мы решили все юридические вопросы. И по концертам, письмам и отзывам людей мы неожиданно поняли, что интерес к песням и, в особенности к композиции «Дым сигарет с ментолом» не пропадает, а наоборот только нарастает. Так нам пришла идея провести юбилей песни, собрать под это дело интересных людей, наших друзей артистов. Выпустить такой праздничный диск и плавно перейти в юбилей группы». На юбилейном диске «Дым сигарет с ментолом 15 лет» помимо любимых всеми шлягеров, таких как «Дым сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Туман-Туман» представлены и совершенно новые композиции. В том числе хиты: «Ночной вокзал», «Моя любимая женщина» и «Просто выходной». Так же поклонников ожидает сюрприз в виде dvd бонуса – подборки любимых клипов группы. Юбилейный 2008 год завершится грандиозным гала-концертом на одной из ведущих площадок страны. Со своими музыкальными поздравлениями на сцену выйдут: София Ротару, Валерий Меладзе, Верка Сердючка, Анита Цой, Лолита, Филипп Киркоров, Маша Распутина и другие звезды эстрады.