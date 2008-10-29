«Суперстар» довел Буланову до истерики

После очередных съемок шоу «Ты - суперстар - 2» у Татьяны Булановой случился нервный срыв - певицу не устраивает репертуар, который ей предлагают сценаристы проекта, сообщает Life. - Все номера здесь от и до придумывает режиссер, а для творческого человека это не всегда удобно, - говорит артистка. - Я на других проектах привыкла придумывать свой образ и все делать сама. И мне очень не нравится, что 99% песен, которые я исполняю на проекте, идут не от моего желания. Я спела только одну песню Кузьмина «Моя любовь», которая мне действительно очень симпатична.