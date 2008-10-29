ШОК! На шоу Deep Purple задавили фаната

Концерт легендарной группы Deep Rurple в Питере едва не закончился трагедией - толпа зрителей чуть не задавила одного из фанатов. - Зал Ледового Дворца был забит до отказа, - говорит очевидец случившегося Иван Савельев. - Музыкнты зажигали так, что многотысячная топа фанатов ринулась вниз на каток. В суматохе началась давка. Одному мужчине стало плохо с сердцем. Если бы не подоспевшая охрана, не знаю чем бы все это закончилось, сообщает Life. Сотрудники Ледового Дворца тут же кинулись на помощь молодому человеку. Парня уложили на носилки и вынесли в фойе. К этому моменту к концертной площадке приехала «скорая». - К счастью, все обошлось, - вздыхают сотрудники Ледового Дворца. - Парню оказали первую помощь и он пошел отдыхать домой.