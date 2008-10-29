Кондратюк отказался от беременной Вороновой

За победу в телепроекте «Шанс» певицу Инну Воронову отправляют учиться в Голливудскую поп-академию. Но буквально накануне отъезда начинающая звезда знакомится с молодым человеком – и ее жизнь меняется на все сто! C раннего детства Инна мечтала создать крепкую дружную семью, о какой пишут в женских романах: муж – защита и опора, дом – полная чаша, милые детишки… Инна признается: «Я никогда не скрывала, что хочу ребенка, чем очень удивляла маму. Когда она мне звонила и заставала за просмотром программ на канале «Мать и дитя», возмущенно кричала в трубку: «Что ты такое делаешь? Езжай на студию песни записывать, тебе еще рано детей заводить!» Но кто же в 21 год слушается своих мудрых мам? Победила молодость и любовь – Инна забеременела, и уже в начале января она и ее муж, бизнесмен Александр Кондратенко, ожидают первенца, сообщает журнал «Viva!». Именно по причине беременности Игорь Кондратюк и разорвал контракт с победительницей «Шанса» - Инной Вороновой. Об этом пока мало кто знает, но, видимо, Инна ничего не потеряла, так как главным приоритетом для неё является ребёнок и муж, а не головокружительная звёздная карьера. Хотя неизвестно, могла ли она действительно называться головокружительной…