Linkin Park запишут концептуальный альбом

Американская рок-группа Linkin Park сообщила, что их четвертый студийный альбом будет «концептуальным». Музыканты утверждают, что работа над новым материалом начнется в начале ноября. Напомним, что пока команда будет записывать новый альбом, поклонники смогут насладиться их новой концертной пластинкой «Road to Revolution», релиз которой состоится 25 ноября. «Я не уверен, что могу рассказать вам о том, в чем заключается наш великий план, - говорит Честер Беннингтон (Chester Bennington), - Мы никогда не планировали записывать концептуальную пластинку, но сейчас мы видим в этом возможность создать что-то особенное». Помимо этого, рокер сообщил, что в настоящее время он завершает работу над своим дебютным сольным альбомом, продюсером которого выступил Говард Бенсон (Howard Benson). По словам Честера, пластинка увидит свет весной следующего года: «Я надеюсь закончить работу над своим альбомом в ближайшие два месяца, - говорит он, - Мой сольный материал будет более электронным».