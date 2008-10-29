Шуфутинский попал в Itunes!

Популярный певец Михаил Шуфутинский начал сотрудничество крупнейшем международном музыкальном интернет-магазином iTunes Store. Теперь весь каталог артиста доступен на этом портале для легального скачивания. - У Itunes Store теперь есть права на распостранение всех моих альбомов, включая «Москва-Владивосток», - комментирует Михаил Шуфутинский. - Этому предшествовала большая работа моих агентов. Нам необходимо было подготовить массу документов, в частности передать в цифровом виде буклеты всех обложек альбомов. В настоящий момент iTunes Store занимает шестую позицию в рейтинге самых известных музыкальных магазинов мира, среди которых Virgin Megastore, HMV, World Of Music,. Кроме того, ресурс является бесспорным лидером в цифровом распространении музыки в мире.