Лили Аллен представила трек-лист нового альбома

Известная британская певица Лили Аллен (Lily Allen) анонсировала трек-лист своего нового студийного альбома «'It's Not Me, It's You». Напомним, что релиз данной пластинки состоится 9 февраля следующего года. Первым синглом с альбома станет композиция «The Fear», которая выйдет в свет 26 января. Трек-лист: 01. Everyone's At It 02. The Fear 03. It's Not Fair 04. 22 05. I Could Say 06. Go Back To The Start 07. Never Gonna Happen 08. Fuck You 09. Who'd've Known 10. Chinese 11. Him 12. He Wasn't There