Кушанашвили высказался о Кикабидзе

Отар Кушанашвили мало кого оставляет равнодушным. Реакция на этого человека может быть резко негативной или позитивной, но никак не нейтральный. Острый на язык и несдержанный в речах известный журналист уже не раз навлекал на себе народный гнев. Досталось ему и за то, что он заступался за детишек на проекте "Стань звездой" канала СТС, и за критику действий Вахтанга Кикабидзе, и за футбольные комментарии. Что касается Вахтанга Кикабидзе и его отказа от российского Ордена Дружбы народов, то по этому вопросу Кушанашвили свою точку зрения не изменил. "Это величайшая ошибка, допущенная мессией, - говорит он в интервью каналу Russia.Ru. - В Грузии в глазах подавляющего большинства людей он мессианского калибра человек. Когда он отказывается в разгар гибели парней с той и с другой сторон… Он мог бы сказать: "Я всю свою жизнь посвятил примирению, процветанию таких субстанций, как сантименты. Я принимаю Орден дружбы народов в надежде, что сегодня гаубицы замолчат. Если мое имя для вас что-то значит". Он сделал ровно противоположный демарш, отказался". После выступления в адрес Кикабидзе Отару Кушанашвили пришлось выслушать немало угроз в свой адрес. "Если бы это дело не касалось моей сестры, - переживает Отар. - Она позвонила мне в слезах. Она живет в Кутаиси, она пошла одалживать денег, и ей сказали, доведя до слез: "Пока твой гнида-брат не заткнется, ты не можешь рассчитывать на поддержку". Самое гадкое, что это делают мои же люди, мои, грузины. Я наивно полагал, что мою сестру должны обласкать, ведь ее брат выступает за мир, за отсутствие одного произведенного выстрела даже…" К угрозам Отар относится не очень серьезно. "По опыту заявляю вам – это только болтовня. У меня разбит нос, сломаны ребра, у меня бесчисленное количество гематом, три сотрясения мозга. Удивительное дело: чем чаще у меня сотрясается мозг, тем эффективнее он работает. Я жду: сотрясите еще один раз, и я в шаге от Нобелевской премии". Угрозы и многочисленные травмы действительно не делают Кушанашвили менее думающим человеком. Как и многие, сейчас он озабочен происходящим в мире экономическим кризисом. "Я думаю про кризис вот что: мне жалко людей. Никогда кризис не касался чиновников, -сетует Отар. - Через две-три недели после легитимного завершения кризиса мы увидим их на машинах еще более ярких, мы увидим их в коттеджах еще более многоэтажных, и мы увидим их в странах, которых тоже якобы коснулся кризис. Людям нечего кушать. Они не знают про денежные системы в Америке, они не знают, что такое Исландия, которой Россия оказала помощь. Миллионы людей мрут от голода в стране. Кризис – это всегда прикрытие для людей, искавших причины для краха своих воззрений. Они никогда не признаются, что своровали больше, чем положено было. Финансовый кризис – это напасть, подаренная нам вороватыми чиновниками".