Оксана Робски помогает инопланетянам

Пафосная рублевская писательница Оксана Робски готовит для своих поклонников новую книгу. И если кто-то ожидает чтиво для недогадливых красоток, мечтающих наманикюренными коготками зацепить миллионера, то очень ошибается. Как это ни странно, но пропагандистка гламура написала роман в жанре фантастики. По-видимому, четвертое по счету замужество не только остепенило Робски, но и слегка изменило ее литературный стиль. Напомним, что относительно недавно 40-летняя писательница вышла замуж за экс-футболиста, а ныне тренера Игоря Шалимова. Молодожены живут на Рублевке в шикарном доме, который достался гламурной диве от третьего мужа бизнесмена Майкла Робски. И теперь удачное замужество не главная тема в новом романе писательницы, хотя любовь еще присутствует. Новая книга о гуманоидах других галактик повествует о вселенном глобальном демографическом кризисе, о том, что исключительная бесчувственность высокотехнологичных инопланетян негативно сказывается на их способности к детопроизводству. Спасти гостей из космоса от полного исчезновения могут только иррациональные человеческие свойства - "любовь" и "чувство юмора". Научить инопланетян модного в этом сезоне фиолетового цвета премудростям земных взаимоотношений и разобраться в тонкостях вселенской психологии взялась Оксана Робски. "Это будет амурно-фантастический роман о гуманоидах, - рассказывает корреспонденту Дней.Ру Оксана Робски. – Инопланетяне приземляются, конечно, на Рублевку в поисках любви". Неизвестно почему Оксана Робски решила на этот раз помочь в вопросах любви не отечественным одиноким красоткам, а маленьким "зеленым человечкам". Возможно, на написание столь необычного романа писательницу вдохновили долгие совместные посиделки с другой эпатажной светской львицей – Ксенией Собчак. Ведь глядя на звездную теледиву, сразу вспоминаешь фантастическую повесть "Спираль Ксении Собчак" Сумерка Богов, в которой рассказывается о приключениях знаменитой Ксюши и ее подруги Ульяны Цейтлиной, оказавшихся окруженными страшными исчадиями космоса, гигантскими нефтесосными насекомыми-пауками. "Буквально с первых страниц Ксюша стала окружаться злом, которое ее преследует и хочет принести вред всей Земле", - так коротко описывал сюжет повести ее автор в одном из интервью интернет-телеканалу Russia.Ru.