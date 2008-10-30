Тимур Родригез споет на «Детской Новой Волне 2008»!

28 и 29 октября в концертном зале «Космос» пройдет финал конкурса «Детская Новая Волна – 2008»! Детская «Новая Волна» организована «по-взрослому»: два отборочных тура (прослушивание присланных фонограмм и полуфинал) и финал, по результатам которого будут выявлены победители. Ведущим церемонии станет Тимур Родригез, который, кстати, исполнит песню «Белый кораблик» вместе с победительницами «Детского Евровидения – 2007» сестрами Машей и Настей Толмачевыми. - Мне безумно приятно быть не только ведущим финала такого потрясающего конкурса, как «Детская Новая Волна», - делится впечатлениями Тимур Родригез, - но еще и принимать в нем участие как исполнитель! Я не знаю, справится ли жюри, потому что лично мне хочется наградить каждого из участников – собрались действительно таланты. Уважаемые коллеги – певцы и певицы – будьте бдительны! Нам уже «наступают на пятки»!