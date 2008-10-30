Дарье Мироновой подарили 11 попугаев

Ясновидящая Дарья Миронова отпраздновала свое тридцатилетие в тесном кругу родственников и друзей. В одном из московских ресторанов собралась компания только самых близких и любимых: сын Никита, мама и папа именинницы. Друзья, среди которых подруга по первому шоу «Битва экстрасенсов» ясновидящая Алена Орлова, продюсер Катерина фон Гечмен-Вальдек, а также, совладелицы одного из крупнейших PR-агентств страны Светлана Шпигель и Оксана Романенко. Всё прошло весело, тепло и по-домашнему. Подарки имениннице вручали в течение всего вечера. Целый океан цветов, сувениры и, конечно же, предметы, непосредственно связанные с деятельностью именинницы. Так, один из гостей преподнес Дарье фигурку, состоящую из двух ладошек – символ хиромантии. В зале гостей развлекал иллюзионист. А благодаря участникам шоу мыльных пузырей у всех желающих была возможность впервые в жизни побывать внутри огромного мыльного шара. Пока по ресторану летали десятки пузырей, а фокусник тушил окурки о гостей и показывал чудеса с носовыми платочками, другие приглашенные мастерили собственными руками поздравительные плакаты с пожеланиями и теплыми словами в адрес любимой именинницы. Сынишка старательно вырисовывал цветными фломастерами портрет мамы, а Светлана и Оксана преподнесли плакат, увенчанный вырезанной из цветной бумаги короной – символом PR-агентства. В самый разгар вечеринки на сцене появились горячие бразильские девушки с танцевальным шоу. Гости тут же бросились в пляс. Еще бы: зажигательная музыка, заводные танцы, загорелые девушки. Ну, как тут усидеть на месте?! Гости, не обращая внимания на узкие вечерние платья, с восторгом приняли от бразильянок предложение поучаствовать в танце-конкурсе, и подлезали под постоянно опускающейся палкой. На смену зажигательному бразильскому карнавалу пришел удивительный по нынешним меркам конкурс: гости создавали костюмы из цветной гофрированной бумаги. Победила, как водится, дружба. Но самое главное, что повеселились все от души. Сразу после конкурса в зале появился настоящий цыганский ансамбль, подарок от Светланы Шпигель и Оксаны Романенко. Их появление стало очень приятным сюрпризом для Дарьи. - День Рождения прошел «на ура» - говорит Дарья Миронова. – Мне очень не хотелось пафоса, громогласности. Хотелось просто повеселиться с самыми близкими людьми в уютной домашней обстановке. Кажется, у нас это получилось. Мне преподнесли великолепные подарки. В этом деле главное, не их стоимость, а душа. Меня приятно поразило, когда мои подруги, совершенно неожиданно для меня вышли на сцену и начали играть на музыкальных инструментах!!! Спасибо всем огромное! Это был великолепный праздник! А самым удивительным подарком не только для именинницы, но и для гостей стала огромнейшая клетка с одиннадцатью (!!!) попугаями внутри. Она заняла достойное место в кабинете Дарьи Мироновой в медицинском центре «Возрождение». За птицами внимательно следят, но из клетки не выпускают. Их «дом» достаточно просторен, чтобы там можно было и полетать, ведь даже мысли о возможной потере пернатых любимцев тяжела для Дарьи.