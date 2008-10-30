Том Форд снимает «Одиночку»

Не прошло и трех лет, как опальный экс-дизайнер Gucci Том Форд (Tom Ford) объявил о создании собственной компании по производству кинофильмов под названием «Fade to Black», - и наконец-то мир увидит первое творение одного из самых авторитетных мировых кутюрье. Облюбовавший режиссерское кресло модельер завершил подготовительный процесс и готов начать съемки своего первого полнометражного фильма «Одиночка» (A Single Man) в начале ноября. На площадке в Лос-Анджелесе под начальство Форда-режиссера попадут многие его друзья - в актерском составе заявлены британец Колин Ферт (Colin Firth) и американка Джулианна Мур (Julianne Moore). Фильм, как стало известно FashionTime, будет снят по одноименной книге Кристофера Ишервуда (Christopher Isherwood) и, по словам Тома Форда, обещает стать настоящей сенсацией в Голливуде.