Оксана Робски и Игорь Шалимов расстались

Писательница Оксана Робски развелась со своим четвертым мужем, известным в 90-е годы футболистом, Игорем Шалимовым. И хотя, согласно новостям с официального интернет-сайта Оксаны развод произошел еще 9 октября, до настоящего момента сообщений в прессе по поводу разрыва отношений между писательницей и футболистом не появлялось. Вместе Оксана и Игорь прожили чуть больше двух лет, но оформить свои отношения юридически у них получилось не сразу. Бракосочетание пары неоднократно переносилось. В мае 2007 года его отменили, якобы из-за того, что щенок Джузеппе изорвал свадебный наряд Робски. Оксана сочла это дурной приметой и перенесла церемонию. Назначенная на декабрь свадьба на Мальдивах тоже не состоялась: Робски и Шалимов тогда объявили о расставании. Однако вскоре влюбленные вновь сошлись, и 4 апреля свадьба состоялась официально на острове Цейлон (Шри-Ланка), среди гостей были только дети Оксаны - Даша и Иосиф. Платье для невесты шила ее подруга, дизайнер Маруся Ильченко, а фрак для Игоря выбрали в мастерской FERU. Обручальные кольца марки Bottega Veneta были специально привезены из Нью-Йорка.