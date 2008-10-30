Солистка Reflex надругалась над куклами

Около пятидесяти человек собрались вчера в клубе на Новом Арбате, чтобы поздравить солистку Reflex Женю Малахову с днем рождения. Вечеринка оказалась тематической: на входе в клуб красовался плакат с призывом: «Kill the Barbi! Сучка, она имеет все...», а на барной стойке красовались поруганные куклы Барби – с задранными юбками, раздвинутыми ногами, многие без голов. Однако, несмотря на громкий лозунг, похоже, Малаховой так и не удалось избавиться от навязчивого образа: подружки и друзья певицы, как один, дарили ей мягкие игрушки, косметику и аксессуары. Самый дорогой подарок сделала Жене ее сестра – туфельки от Chanel, объяснив выбор названием одной из песен Reflex – «Шанель». Правда, в песне поется про платье, но даже семье Малаховой, похоже, оно оказалось не по карману.