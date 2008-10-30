Виктор Батурин вновь не позволил Яне Рудковской забрать детей

У Яны Рудковской в жизни – словно заколдованный круг: казалось бы, эпопея с передачей детей Яне от ее супруга закончилась. Однако на днях Батурин вновь оспорил в суде право на проживание детей с ним! Дело в том, что еще 19 сентября состоялся суд по делу Рудковской и Батурина. Согласно решению суда, Яне предоставили право забрать детей к себе. Однако Батурин подал жалобу и выиграл дело! Мосгорсуд признал незаконным предоставление продюсеру Яне Рудковской права на совместное проживание с детьми после развода с бизнесменом Виктором Батуриным. Таким образом, решение Тверского суда 19 сентября так и не вступило в силу. Так что Яне придется вновь и вновь ходить по судам, как на работу. Остается только переживать за самих детишек, которых никак не могут «поделить».