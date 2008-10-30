Российская эстрада, видимо уже окончательно, попрощалась с певицей Линдой. Как сообщает программа «Истории в деталях» на телеканале СТС-Петербург, Светлана Гейман, более известная как Линда, вышла замуж за своего продюсера Стефаноса Корколиса и попрощалась со своим сценическим псевдонимом. "Это мое последнее обращение к вам в качестве Линды! Наше творчество обрастает неприличным количеством слухов, у меня нет ни желания, ни сил, ни времени их опровергать. Приношу всем свои извинения за то, что я счастлива!" — написала певицана своем официальном сайте. Спустя некоторое время к сайту был прекращен доступ пользователей, сообщает Росбалт. Изначально отношения певицы и продюсера были исключительно рабочими, Линда была даже знакома с женой Корколиса, и творческий тандем опровергал слухи о возможном романе. И все же главным итогом двухлетнего сотрудничества оказалась свадьба.