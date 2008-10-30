Сергей Жуков в ужасе от своего будущего ребенка

Как известно, певец Сергей Жуков ждет пополнения в семействе. Счастливое событие произойдет в начале ноября, а значит, ребенок родится под знаком Скорпиона. Астрологи считают этот знак одним из самых зловещих. Даже есть примета: когда в семье рождается Скорпион, умирает кто-то из родственников, а о причине буйного нрава маленьких «членистоногих» часто говорят священнослужители – мол, не стоит в Великий пост детей зачинать. – Я с ужасом думаю, что ребенок родится под знаком Скорпиона, – честно признался "Желтой газете" кумир публики. – У меня много друзей, родившихся под этим знаком, все они непростые люди, у них сложный характер. Впрочем, Сережа заранее настроен перевоспитать маленького хулигана или хулиганку. – Мы будем воспитывать сына или дочку, как полагается, и надеемся, что сумеем скорректировать непростой нрав будущего члена семьи, – улыбается Жуков. Впрочем, пока артист озабочен не характером будущего малыша, а более насущными проблемами: какую кроватку купить, какие обои наклеить в детской и покупать ли заранее вещи или стоит подождать до родов.