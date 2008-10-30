Закрытая свадьба Николая Фоменко

Одни звезды устраивают из своего венчания шоу, продавая изданиям право освещать это событие, - чего только стоит разрекламированное «таинство» в исполнении Насти Заворотнюк и Чернышева! А другие скрывают от всех личную жизнь. К последним относится и Николай Фоменко - вне сцены он ведет себя не как шоумен, у которого все на продажу, а как актер старой школы (кстати, он играет сейчас в антрепризном спектакле в Театре Пушкина). Поэтому и венчался со своей любимой он тайно, не пригласив НИ ОДНОГО журналиста и не устраивая конкурса за эксклюзив. Лишь «Комсомолке» удалось узнать у друзей телеведущего о церковном таинстве звезды... «Женится - не женится?» - гадали знакомые Николая Фоменко, узнав о его страстном романе с бывшим пресс-секретарем Валентины Матвиенко 32-летней блондинкой Натальей Кутобаевой. Друзья телеведущего шутили, что Фоменко тем и отличается от ловеласа, что с каждой из своих возлюбленных он расписывается. Нынешний брак с Натальей стал у него четвертым по счету, но первый церковный - перед Богом. На церемонию венчания были приглашены только самые близкие друзья - десять человек. Причем некоторые получили приглашения быть без «вторых половинок». Бывшая жена Фоменко Мария Голубкина приглашение не получила. Да и если бы позвал, не пошла. Поговаривают, отношения у них натянутые. Для венчания Фоменко выбрал один из красивейших храмов Москвы - Большого Вознесения у Никитских ворот. Здесь венчались Пушкин с Гончаровой, дочка Шаляпина. - Да, Николай Фоменко венчался у нас, - с гордостью поведал работник храма. - Такой счастливый, в черном нарядном костюме. Подъехали на джипе, с цветами. Вели себя очень просто, никаких излишеств не было. Накануне таинства оба причащались, получали благословение на брак у батюшки. После венчания новобрачные и ближний круг гостей уехали в ресторанчик, где отметили событие, пишет kp.ru.