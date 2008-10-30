У Елены Кориковой увели второго жениха

Актриса Елена Корикова о личной жизни говорить не любит, но новости о ее романах все равно попадают на страницы прессы. Весной этого года газеты написали, что Елена окончательно рассталась с теннисистом Маратом Сафиным. Поговаривали, что дело шло к свадьбе. Но в итоге влюбленные расстались. Теперь один из самых завидных женихов страны встречается с солисткой группы "Блестящие" Настей Осиповой. Девушка светится счастьем и уверяет, что у них с Сафиным все прекрасно. Корикова тоже недолго пробыла в одиночестве. Как пишет "Комсомольская правда", она встречалась с актером Андреем Чернышовым. Однако и этот роман закончился расставанием. Жениха у артистки увела ее коллега Анна Снаткина. Анна и Андрей познакомились на съемках сериала "Общая терапия". По сюжету у них развился бурный роман, так же случилось и в жизни. Правда, сначала парочка отказывалась комментировать отношения: на тот момент Андрей все еще встречался с Кориковой. Теперь же влюбленные перестали скрывать чувства. По некоторым сведениям, у Снаткиной и Чернышова все очень серьезно. Они уже начали жить под одной крышей. "Мы с Андреем действительно вместе, но о свадьбе пока не думаем", - поделилась актриса. Зато романтическое путешествие в жизни пары уже случилось. Анна и Андрей отправились в теплые края отдохнуть от съемок. Решат ли влюбленные узаконить свои отношения, судить пока рано. Снаткина еще ни разу не была замужем. У актрисы были длительные отношения, которые закончились не так давно. Говорили, что Анна увлеклась партнером по "Танцам со звездами" Евгением Григоровым и поэтому рассталась с гражданским супругом. Идиллия продлилась недолго: роман прекратился, когда Анна влюбилась в партнера по "Общей терапии" Андрея Чернышова.