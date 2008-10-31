Алан Чумак считает продюсера Витаса шарлатаном

Настоящий скандал разразился между продюсером певца Витаса Сергеем Пудовкиным и известным целителем Аланом Чумаком. Предметом спора стал нововыявленный талант Витаса: лечить людей с помощью песен. Алан Чумак в связи с этим считает продюсера Витаса шарлатаном! "Лечит ли голос Витаса" ? - так называлась тема исследования ток - шоу , в котором приняли участие академики РАН, ректор института Психологии, многочисленные "пользователи" муз. процедур от Витаса, и в том числе известный по ТВ сеансам конца 90- ых господин А.Чумак. Причиной же выяснения «а был ли Витас?», то есть, его голос, стала цитата из выписки, которую представили специалисты норвежской клиники г. Сэндфьорд: «Музотерапия "от Витаса", которая практикуется в нескольких клиниках Европы, Китая и России, как вполне легальный метод, применение которого значительно ускоряет реабилитационный период, стабилизирует давление и улучшает состояние пациентов". Однако присутствовавший на передаче Алан Чумак объявил данный способ лечения "вне закона", а продюсера Витаса наградил эпитетами "шарлатан и авантюрист". Сергей Пудовкин, вышедший к барьеру после выступления господина Чумака, справедливо заметил, что "никогда не позиционировал Витаса как целителя и не приглашал на сеансы массовой терапии по телевизору в любых других формах. Использование голоса и музыки артиста - решение медиков, которые на основе полученных исследований сочли нужным применение этого метода в своей работе. И данный факт никогда не использовался для получения коммерческой прибыли". Дабы удстоверить присутствующих, что воздействие производится натуральным голосом, а не под фонограмму, Витас появился в студии и с ходу исполнил "АВЕ МАРИЯ" а капелла. После чего ведущий программы отметил, что зрители, взявшие на программу емкости с водой, "получили положительный заряд в самом чистом виде". Чем еще ответит продюсер экстрасенсу и, в свою очередь, Алан Владимирович – Сергею Пудовкину – покажет время.